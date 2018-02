Skoleleder tager på skiferie uden for skoleferien

De seneste fire år er familien Thorup taget på skiferie i uge fire eller fem, selvom familiens far er skoleleder.

Mange familier tager i denne uge på skiferie, da skoleeleverne har vinterferie. Det gælder dog ikke familien Thorup, hvor far er skoleleder og mor er afdelingsleder på en skole. De nyder ferien derhjemme med deres tre børn i denne uge, for familien tager på skitur i uge fire eller fem.

- Det er et fedt break, inden vi har ferie igen i den rigtige vinterferie et par uger efter. Tom Arnt Thorup, skoleleder og medlem af Varde Byråd.

- Det gør vi, fordi det for det første er billigere, og så er der ikke så mange folk på pisterne, så vi får rigtig meget ski-tid. Det er et fedt break, inden vi har ferie igen i den rigtige vinterferie et par uger efter, siger Tom Arnt Thorup, der er skoleleder på en skole i Hvide Sande og medlem af Varde Byråd for lokallisten til JydskeVestkysten.

Skoleleder Tom Arnt Thorups holding er opsigtsvækkende, da hans egen fagforening, Skolelederforeningen, mener, at det giver udfordringer på skolerne, når eleverne holder ferie uden for de faste skoleferier. Det rykker dog ikke ved Tom Arnt Thorups holdning, tværtimod.

- Vi sender jo nogle signaler ud til de organisationer, vi er i. Jeg kan huske det første år i Hvide Sande. Der sagde mange til mig: "Tom, det er udenfor skoleferie, så det kan du jo ikke!" Så måtte jeg forklare, at det er jo altid er en vurdering af den enkelte, når et barn bliver taget ud af skolen, og sådan er det også for os, siger han til JydskeVestkysten.

Tom Arnt Thorup fortæller til avisen, at han som skoleleder selv kigger meget velvilligt på ønsker om ferie i skoletiden. Han har endnu ikke sagt nej til nogen, men har dog en enkelt gang påpeget, at et sæt forældre skulle overveje det på grund af andet fravær.

