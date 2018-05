Skolelinje for kloge hænder lukker

Ønske om at lave særlig folkeskolelinje for elever med begavede hænder har efter tre år stadig kun få tilmeldinger. Nu lukkes linjen.

Hun bakser med køkkenkniven og den grønne eksotiske frugt med det gule kød og hårde store sten.

- Jeg hader mangoer, siger hun med et smil.

For Nanna Kjær er godt tilfreds med at være her på Hands On-linjen, som den hedder. To gange om ugen er hele klassen på bare 10 elever på Rybners Erhvervsuddannelser for at prøve forskellige fag. I dag er de i køkkenet for at smage på kokkefaget.

- Det her er meget bedre end den almindelige folkeskole, siger Nanna Kjær.

Og hendes klassekammerat, Mikkel Runge Bergman, er enig.

- Jeg lærer bedre i mindre klasser – som den her, fortæller han.

- Jeg synes, det er rigtigt fint, at jeg her får afprøvet flere forskellige muligheder for at finde ud af, hvad jeg skal efter 9. klasse, siger Tobias Larsen.

- Hvad vil du da?

- Ja, det er jo det, jeg er ved at finde du af, svarer han.

Unge vælger gymnasielle uddannelser

Men nu er det slut. Vitaskolen i Esbjerg kan ikke få nok tilmeldinger til Hands On-linjen og må lukke den. Det var ellers med store interesse, at den startede i 2015. Undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance og uddannelsesordfører Anni Mathiesen fra Venstre var begge til stede og roste initiativet.

- Vi må se i øjnene, at vi er blevet ramt af den generelle tendens i Danmark, at de unge hellere vælger de gymnasiale uddannelser, siger skoleleder Ole Lerke, Vitaskolen.

Skal vi se på det helt lokalt, så er der her i Esbjerg et kæmpestort erhvervsliv, der er afhængige af, at der er unge, der vil ind og arbejde i de her brancher Ole Lerke, Skoleleder, Vitaskolen

Meningen med Hands On var netop at hjælpe de unge til at orientere sig mere mod erhvervsuddannelserne. For deres egen skyld men også for at fylde det behov, der er på arbejdsmarkedet. Behovet for flere uddannede med håndværksmæssig baggrund.

- Helt banalt kan man sige, at det er vigtigt, at lyset fungerer, når man trykker på kontakten, og at der kommer varme i radiatoren, når vi skruer op. Skal vi se på det helt lokalt, så er der her i Esbjerg et kæmpestort erhvervsliv, der er afhængige af, at der er unge, der vil ind og arbejde i de her brancher, siger Ole Lerke.

Vitaskolen er nu i gang med at udfærdige en Hands On Version 2 i håb om, at unge med kloge hænder vil se mere i retning af erhvervsuddannelser end de gymnasiale uddannelser.