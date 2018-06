Skoler vil snart sprogteste de mindste elever

24 skoler har tilmeldt sig et forsøg i 0. klasse, som Folketinget har vedtaget.

Efter sommerferien skal børn i udvalgte 0. klasser gennem en sprogprøve. Folketinget har vedtaget, at sprogprøver fra august næste år skal være obligatorisk for alle de 44 skoler, hvor over 30 procent af eleverne bor i udsatte boligområder.

Men 24 af skolerne har sagt ja til at teste sprogprøverne alle fra begyndelsen af det kommende skoleår. En af dem er Langmarksskolen i Horsens.

- Sprogprøverne bliver alligevel obligatoriske på et tidspunkt, så vi vil gerne teste dem nu, hvor vi håber at få indflydelse på, hvordan prøverne bliver udformet, siger skoleleder Birthe Rasmussen fra Langmarksskolen til TV Syd.

Ikke fan af sprogprøve

Skolen har mange elever fra Sundparken, som officielt er et udsat boligområde. Så ganske mange elever kan have problemer med at tale dansk.

Eleverne skal gå om, hvis de ikke består. Men vi har dårlige erfaringer med at lade elever gå om. Birthe Rasmussen, skoleleder på Langmarksskolen.

- Det er en god idé at gøre en indsats for, at de bliver bedre til dansk, og det arbejder vi selvfølgelig på i forvejen. Men jeg synes ikke umiddelbart, sprogtesten er den rigtige metode. Oplægget er, at eleverne skal gå om, hvis de ikke består. Men vi har dårlige erfaringer med at lade elever gå om, for det kan give nogle traumer i deres skoleliv, siger Birthe Rasmussen.

Får ny chance

Der kommer også forsøg med danskprøver på Munkevængets Skole i Kolding, NOVA Skolen i Vejle og Humlehøj-Skolen i Sønderborg.

Først til august 2019 bliver der lavet sprogprøver på Ullerup Bæk Skolen i Fredericia, Vejle Privatskole og Høje Kolstrup Skole i Aabenraa samt på Bakkeskolen Cosmos, Præstegårdsskolen Urban og Kvaglundskolen Signatur (alle i Esbjerg Kommune). Disse skoler har ikke tilmeldt sig forsøget.

Hvis børn dumper sprogprøven, kan de få ekstra danskundervisning og forsøge igen. Hvis man ikke består tredje eller fjerde gang, må eleven gå et år om.