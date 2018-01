Skraldemænd fandt ID-kort og stjålet tøj

Stjålet hjemmeplejeuniform fundet af skraldemænd.

Vakse skraldemænd har onsdag morgen gjort hjemmeplejen i Kolding en stor tjeneste.

I en papircontainer har de fundet den hjemmeplejeuniform bestående af ID-kort og arbejdstøj, som var stjålet fra Olivenhaven Plejecenter i Kolding.

- Det er en stor lettelse, at disse seje skraldemænd får øje på posen og dermed finder de stjålne genstande. Ældre borgere i Kolding Kommune skal nu ikke længere være nervøse for, at disse stjålne ting bliver brugt af en tricktyv, siger Annette Lund, der er senior- og sundhedschef i Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Kommunen har orienteret politiet om fundet.