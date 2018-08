Skraldemænd strejker

Bor du i Kolding Kommune og får hentet affald om mandagen, ser du ikke skraldebilen i dag. Skraldemændene i firmaet Meldgaard Miljø A/S har mandag morgen nedlagt arbejdet.

Meldgaard Miljø A/S, der på kontrakt står for affaldsindsamlingen i Kolding Kommune, har mandag morgen nedlagt arbejdet.

Affaldschef i Kolding Kommune, Henrik Martinsen, fik beskeden tidligt i morges:

- Meldgaard Miljø A/S har meddelt os, at de i dag ikke har mulighed for at opfylde kontrakten, og det tænker vi selvfølgelig er dybt uheldigt, men vi har jo også en eller anden respekt for, at hvis de har nogle udfordringer, så må de få løst dem hurtigst muligt, siger han til TV SYD.

Kommunen anbefaler, at du, hvis din skraldespand er fyldt, stiller resterende affald i plastiksække ved siden af affaldsbeholderen, så vil poserne blive taget med ved næste afhentning.

Det vides endnu ikke, hvornår skraldemændene genoptager deres arbejde, men tirsdag morgen klokken 5.30 afholder skraldemændene fra Meldgaard Miljø A/S møde om sagen.

Kolding Kommune afventer resultatet af morgendagens møde:

- Så vil vi tage bestik af situationen igen og se, hvad vi så skal gøre, fortæller Henrik Martinsen.

Meldgaard Miljø A/S har ikke yderligere kommentarer til sagen.