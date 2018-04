Skrevet for at køre motorcykel med ”plastikhat”

Politiet var på plads med blokken på motorcykeludstilling i Fredericia i dag.

Det kan være en dyr fornøjelse at køre på motorcykel med en hjelm, der ikke er godkendt. Det måtte flere MC-entusiaster erkende, da de i dag ankom til Fredericia for at besøge motorcykeludstillingen Forever 2 Wheels.

Adskillige motorcyklister blev standset med hjelme, der ikke er godkendt, på hovedet, og de måtte hver især indkassere en bøde på 1500 kroner for forseelsen.

- Der var flere, der kørte med en slags ”bikerhjelm”, som nærmest ligner en plastikhat, man spænder fast med en rem, siger vagtchef, Jesper Brian Jensen, til TV SYD.

Hjelmen er ifølge politiet populær i USA og i visse bikerkredse, hvor en fullface-hjelm ikke passer til biker-imaget.

God stemning

Politiet melder i øvrigt om en stille og rolig dag i forbindelse med Forever 2 Wheels.

- Folk opførte sig pænt, og stemningen var god. Det skal de have ros for, siger Jesper Brian Jensen til TV SYD.

Det var dog ikke kun hjelme, der fik blokken frem hos politiet.

- Otte motorcykler og tre biler måtte indkaldes til syn, fordi de larmede for meget, siger vagtchef Jesper Brian Jensen.