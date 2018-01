Skrot-tyverier koster hver husstand 200 kroner

Skrot-tyve stjæler for mere end en hav million kroner om året fra genbrugspladser i Hedensted Kommune. Det betyder, at hver husstand går glip af 200 kroner i besparelse på den kommunale skraldeordning.

Skrot-tyvene går efter metaller, elektronik og batterier. Materialer, som tyvene kan sælge til genbrug for gode penge.

Ved hjælp af nyligt installerede overvågningskameraer har Hedensted Kommune nu fået kik på flere af de formodede tyve. Det er kameraerne på Remmerslund genbrugsplads ved Hedensted, der har registreret en række mistænkelige aktiviteter.

Kameraerne blev sat op, da Hedensted Kommune i efteråret indførte døgnåbning på genbrugspladsen.

- Selv om vi nu video-overvåger en af vores genbrugspladser, så har vi af gode grunde ikke noget eksakt billede af hele omfanget af tyverierne. Ud fra landstal, så er vores skøn, at vi i Hedensted Kommune mister en halv million kroner om året i tabte indtægter på, at vi kunne sælge det stjålne skrot til genbrug. Det svarer til, at hver husstand i den kommunale dagrenovationsordning kunne slippe 200 kroner billigere om året, siger Morten Christensen, leder af Hedensted Kommunes Bygge- & Erhvervsservice, til TV SYD.