Skud affyret på asylcenter

Politiet fik fredag aften anmeldelse om skud på asylcentret i Thyregod.

Fredag aften rykkede politiet talstærkt og iført skudsikre veste ud til asylcentret i Thyregod, hvor de havde fået en anmeldelse om affyring af skud.

Politiet gennemsøgte centret, men fandt ingen våben. En mand blev anholdt.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvad der er sket, siger vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi.

Center Thyregod er et omsorgscenter for særligt sårbare asylansøgere med for eksempel fysiske eller psykiske handicap, ofre for tortur, familier med andre alvorlige problemer samt uledsagede børn, der søger asyl med en anden voksen end deres forældre.