Skudepisode tager ny drejning

En 52-årig mand fra Horsens bliver torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovforhør sigtet for bl.a. ulovlig besiddelse af våben og narko efter en episode, hvor den 52-årige blev såret i foden af skud.

En skudepisode onsdag eftermiddag ved Vor Frelsers Kirke i Horsens har taget en ny drejning.

En 52-årig mand, der blev ramt af et skud i foden, mens han sad på en bænk sammen en 29-årig mand, bliver i eftermiddag fremstillet i grundlovforhør. Han sigtes for bl.a. ulovlig besiddelse af det skydevåben, som han blev ramt af - og desuden besiddelse af en større mængde narko.

Vi eftersøger ikke andre for at stå bag skuddet - men sigter altså den 52-årige for at have våbnet. Jens Møller, politikommissær, Sydøstjyllands Politi

Den 29-årige mand, der sad på bænken sammen med den 52-årige, er igen på fri fod efter en kortvarig anholdelse i går.

- Vi eftersøger ikke andre for at stå bag skuddet - men sigter altså den 52-årige for at have våbnet. Da han skal fremstilles i grundlovsforhør, som vi ønsker dørene lukket til, kan jeg ikke oplyse mere, siger politikommisær Jens Møller, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD. Han afviser derfor også at kommentere på, om der er tale om et vådeskud.

