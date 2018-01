Skudoffer sigtet: Taget med kniv og andre våben

Fredag aften trængte to hætteklædte mænd ind i en frisørsalon i Esbjerg. En 28-årig mand blev beskudt, men ikke ramt. Søndag blev "skudofferet" selv fremstillet i grundlovsforhør for at være i besiddelse af våben.

Fredag aften kort før klokken 20 blev der affyret skud i en frisørsalon på Ingemanns Allé 181 i Esbjerg.

Her så vidner to mænd klædt i hættetrøjer, hvor den ene havde en pistol i hånden, og skød mod den 28-årige mand i salonen.

Ingen blev dog ramt - og efter episoden flygtede de to mænd i en bil, men senere på natten blev den ene af de formodede gerningmænd anholdt på en adresse på Stengårdsvej i Esbjerg

Det 28-årige skudoffer fra frisørsalonen blev lørdag anholdt i den østlige del af Esbjerg for at have en ulovlig kniv på sig. Han blev søndag formiddag fremstillet ved Retten i Esbjerg og varetægtsfængslet i 15 dage for overtrædelse af knivloven.

- Det er korrekt, at den 28-årige mand er skudofferet fra frisørsalonen, men hans fremstilling i retten i dag søndag har intet med skudepisoden fra i fredags at gøre. Han er varetægtsfængslet for at bære ulovlige våben, mere kan jeg ikke sige om den sag, siger vagtchef Erik Lindholdt til TV SYD.

Ifølge JydskeVestkysten havde den 28-årige udover kniven også en økse, en totenschläger, peberspray og en skudsikker vest hos sig.

Efter alt at dømme er der forbindelsre til den igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej i Esbjerg.

Det er femte gang på mindre end et halvt år, at Esbjerg oplever skyderier mellem de to grupperinger.

Politiet efterforsker fortsat sagen intensivt og har øget patruljeringen i kvarteret.