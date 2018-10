Skudtræning i Musikhuset

Masser af Esport entusiaster var lørdag samlet til stor event i Esbjerg.

Fingeren sad løs på aftrækkeren, da Musikhuset i Esbjerg lørdag blev forvandlet til et stort slaraffenland for tilhængere af elektronisk sport.

For andet år i træk blev der dystet i bl.a. Counterstrike, Fortnite, Fifa og flere andre af tidens mest populære spil.

Det er Musikhusets daglige lydmand Søren Madvig Jeremiassen, der står bag Esbjerg Esport Event, og han var rigtig godt tilfreds med forløbet

Fortnite er et af tidens mest populære spil. Foto: John Melin, TV SYD

- Det er blevet nemmere at fortælle om Esport bl.a. fordi, der er mere omtale i TV. Så det er fortsat på vej frem, og jeg tror på, det er kommet for at blive, siger Søren Madvig Jeremiassen til TV Syd.

Øvelse gør mester

En af de mange gamere, der sad klar med hurtig aftrækker, var Bertram Thøgersen fra Esbjerg. Han går til daglig i 8.kl. og fik i dag lidt flere Counter-Strike kampe på sit CV.

- Man bliver bedre ved bare at spille og spille. Jeg har spillet Counter-Strike siden jeg var syv år, og spillet computer siden jeg var fire år, siger Bertram Thøgersen til TV SYD.

Bertram Thøgersen drømmer om at blive professionel. Foto: John Melin, TV SYD

Lidt for enhver smag

Årets event bød i år også på besøg af nogle af landets bedste professionelle gamere og YouTube-stjerner. Men der var også virtual reality og retro-gaming på programmet.

- Vi giver en masse mennesker et indblik i en verden, som er lidt fremmed. Forhåbentlig er der en masse forældre, der går herfra med en masse viden om, hvad Esport er, fortæller Søren Madvig Jeremiassen.