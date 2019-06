Skuffet løsgænger efter 289 stemmer: Jeg kæmper videre

Michael Thomsen fra Havnbjerg ville i Folketinget for blandt andet at kæmpe imod implementeringen af 5G-netværket.

289 gange i Sydjyllands storkreds gik en person ind i stemmeboksen og satte et kryds ud for løsgængeren Michael Thomsen, og det var ikke nok stemmer til at sønderjyden fik en stol i folketingssalen.

- Måske jeg er lidt skuffet, jeg havde forventet mere i hvert fald, siger Michael Thomsen til TV SYD.

Michael Thomsen stillede op med partiet Jorden Frihed Kundskabs (også kendt som JFK21) partiprogram, men da partiet ikke fik samlet nok vælgererklæringer ind inden valget, måtte han stille op som løsgænger.

En af Michael Thomsens mærkesager har været at informere danskerne om 5G-netværket, som han mener er skadelig.

Flere eksperter har til blandt andet Information, Videnskab.dk og DR givet udtryk for, at ”5G-netværkets stråling ikke er farlig” og at Frygten for 5G spreder sig på et uvidenskabeligt grundlag”.

Til TV SYD fortæller Michael Thomsen, at han ingen planer har om stoppe sit politiske arbejde.

- Vi mangler vælgererklæringer, og dem samler vi ind nu. Så vi er ikke nedlagt, vi kæmper videre, siger han.