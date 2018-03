Skur nedbrændte - to rækkehuse reddet

Mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen forhindrede i nat med en hurtig og effektiv indsats, at en brand bredte sig. Billedet her fra en tidligere brand i Esbjerg. Foto: Sydvestjysk Brandvæsen

En brand natten til tirsdag i et skur i Esbjerg truede med at brede sig til to nærliggende rækkehuse.