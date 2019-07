Skybrud forude: Fredag kan blive våd og larmende

Tordenbyger og lokale skybrud kan ramme Syd- og Sønderjylland fredag.

Få lukket vinduer og døre, og få indgangen til din kælder dækket, så du ikke risikerer et indendørs soppebassin. Sådan kan nogle af dagens råd lyde, hvis skybruddet rammer.

Fredag kan nemlig vise sig at blive en våd start på weekenden. DMI varsler om skybrud og torden flere steder i TV SYD’s sendeområde.

På en halv time kan der ende med at falde 15 til 25 millimeter regn. Tordenbrag og regndråber forventes at være over Syd- og Sønderjylland mellem klokken 12.00 og 19.00.

DMI forventer voldsomt vejr i følgende kommuner:

Billund

Esbjerg

Varde

Vejen

Tønder

Der kan være risiko for voldsomt vejr i følgende kommuner: