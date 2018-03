Skyderi mod bybus

Sent i aftes skød en ukendt gerningsmand mod en bybus i Aabenraa og bussens siderude blev knust.

En kvindelig buschauffør fra Aabenraa fik sig noget af et chock i aftes, da hun ved 23-tiden holdt ved terminalen i Aabenraa. Pludselig hørte hun et smæld og sideruden splinteredes.

Foreløbige undersøgelser tyder på, at der er blevet skudt med en gas- eller luftpistol. Bjørn Pedersen, vagthavende, Syd- og Sønderjyllands Politi

Foto: Kim Petersen/PressSyd

- Rudens yderste glas blev skudt i stykker og vores foreløbige undersøgelser tyder på, at der er blevet skudt med en gas- eller luftpistol, siger vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen og tilføjer, at der endnu ikke er anholdt nogen gerningsmand.

Tidligere på aftenen, kl. 21, blev en butiksrude smadret på Løjt Storegade, hvor det gik ud over forretningen Løjt Pizza. Her fandt politiet en kugle fra et kugleleje i ruden, så det tyder ifølge politiet på, at der er blevet skudt med en slangebøsse. Lidt over midnat blev endnu en rude smadret i samme butik og fremgangsmåden var den samme.