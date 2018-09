Skytteforening vil have mindre papirnusseri fra justitsministeren

Efter den nyeste bandepakke trådte i kraft, er skytteforeningerne blevet udfordret med mængden af papirarbejde.

I kampen mod bandekriminalitet har politikerne strammet lovgivningen for registrering af, hvem der kommer og prøver at skyde i landets skytteforeninger.

Blandt andet derfor inviterede DGI lørdag justitsminister Søren Pape Poulsen, Kons., til DM i skydning i Vingsted ved Bredsten.

Ministeren skulle selv prøve at skyde på banen, og samtidig udfordres lidt på effekten af bandepakken på skytteforeningerne.

- Når man kigger på bandepakken, så siger den, at vi gerne vil holde bandemedlemmer ude af skytteforeningerne, og det er jo ikke det billede, vi ser i hverdagen, så vi vil gerne vise ministeren, hvad det er for et foreningsliv, vi har, siger formand for DGI Skydning Lars Høgh til TV SYD.

Formand for DGI Skydning Lars Høgh vil gerne vise ministeren udfordringerne som bandepakken skaber i skytteforeningerne. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Med bandepakken følger også papirarbejde og registreringer. Ifølge formanden er udfordringen blandt andet, at foreningerne stadig arbejder med gammeldags papirsystemer.

- Der er meget papirarbejde og meget lidt elektronisk registrering, i den måde vi driver foreningen i dag. Papirgangene trænger til at blive digitaliseret, og det kunne være løsninger med NemID frem for at skulle skrive under på et stykke papir. Der er alt for meget gammeldags papirnusseri, siger Lars Høgh.

Bandepakken nr. tre I marts 2018 blev Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti enige om 35 initiativer, der skulle styrke indsatsen overfor bander og rockere.



En del af bandepakken betød, at alle medlemmer i landets skytteforeninger skulle vandelsgodkendes af politiet.



Hvis ikke man er medlem og vandelsgodkendt, må man kun skyde fem skud i én skytteforeningen indenfor 12 måneder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen er åben overfor skytteforeningernes forslag om at lette bureaukratiet i klubberne. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Ovenpå ministerens besøg er der åbnet op overfor en dialog mellem foreningerne og den lovgivende magt.

- Vi skal finde den rigtige balance. Det er ikke for sjov, da vi oplevede en betjent, der mistede livet. Derfor strammede vi op, men vi må ikke stramme så meget op, at vi ødelægger det frivillige foreningsliv, og det kan godt ske, at der er nogle ting, der skal rettes til, og det har vi en god dialog om, og jeg skal være den første til at hjælpe til, siger justitsminister Søren Pape Poulsen til TV SYD.

Formanden for DGI Skydning håber nu, at justitsministeren har fået et indblik de udfordringer, som der følger med bandepakken ude i foreningerne.

- Når man laver en bandepakke, hvor hovedemnet hedder, at man vil holde bandemedlemmer ude af skytteforeninger, så får man ikke vist, hvad foreningsarbejdet er i en skytteforening. Det har vi haft mulighed for at vise i dag, og det er vi rigtig glade for siger Lars Høgh.