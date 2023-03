Lasse er til hundekræfter - kører med slædehunde i skoven

En særlig hobby

Det var egentligt slet ikke meningen, at Lasse og Marianne Nielsen skulle have hund igen efter deres japanske spidshund døde. Men så manglede en slædehund et hjem, og parret valgte at give den en chance.

I dag har de fire alaskan malamut; Max, Saga, Aslak og Njord.

- Sådan går det tit! Når man først er blevet bidt af det, så kan man slet ikke lade være, siger Marianne Nielsen.

Hundene bruger ægteparret til hundeslædeløb, som det i Lindet Skov ved Toftlund lørdag og søndag. Her er polarhundeejere fra hele landet og fra Tyskland er stævnet sammen for at køre løb.