Slagteri indstillet til pris for at få flygtninge i job

Danish Crown i Blans er blandt de virksomheder, der mandag i Fredericia kan blive hædret af Prins Joachim for et stort samfundsengagement.

Prins Joachim uddeler mandag CSR People Prize.

Det er 20. gang, at prisen uddeles til virksomheder, der eksempelvis udmærker sig ved at skabe job til flygtninge, sårbare unge eller andre mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Prisen kan også gives til virksomheder, der tager hånd om medarbejdere, der risikerer at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet, eller ved at forebygge sygdom og nedslidning.

CSR People Prize har eksisteret siden 1999, og i år uddeles den som en særlig jubilæumspris i anledning af, at prisen nu uddeles for 20. gang.

Prins Joachim har igennem en årrække overrakt CSR People Prize.

Juryen bag prisen har derfor til 20 års-jubilæumsudgaven af CSR People Prize vurderet indsatsen fra alle tidligere års vindere og nominerede til prisen. Ud af disse er nu udvalgt seks nominerede virksomheder, og det er alle virksomheder, som har arbejdet bredt med socialt ansvar i mange år, og hvor indsatsen er dybt forankret i virksomheden.

Blandt store virksomheder med end 100 ansatte er Danish Crown i Blans udvalgt sammen med Salling Group, der står bag bl.a. Bilka og Føtex, og entreprenørvirksomheden NCC Danmark A/S.

Danish Crown har i Blans ansat mange syriske flygtninge i faste stillinger, efter at de har gennemgået et introduktionsforløb og sprogkursus.

CSR People Prize uddeles til Cabis årskonference, der har titlen Fra FN’s Verdensmål til bundlinjen i dit firma. Det sker mandag på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Omdrejningspunktet for konferencen i Fredericia er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som sætter en fælles dagsorden for virksomheder, organisationer og regeringer. Konferencens program vil fokusere på, hvordan virksomheder kan skabe værdi med afsæt i Verdensmålene, både i Danmark og i udlandet med særligt fokus på partnerskaber for en bæredygtig udvikling.

