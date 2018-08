Slemt hattrick af ung mand fra Grindsted

En kun 16 årig dreng blev i aftes taget i tre lovovertrædeler på en gang.

En kun 16-årig dreng fra Grindsted er blevet sigtet for spirituskørsel, tyveri af bil og kørsel uden kørekort, efter at han kørte galt i Filskov ved 23-tiden i aftes.

Hans vanvidskørsel endte med, at han var tæt på at torpedere et bryllupselskab på Filskov Kro. Bryllupsselskabet slap dog for skader, og den unge mand kørte op på fortovet og ind i et par betonpullerter. Her blev han tilbageholdt af tililende bryllupgæster.

- Gæsterne var så venlige at holde den unge mand tilbage, til vi kom, og det er vi meget glade for, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV SYD.

Den unge mand skal ifølge politiet ikke regne med at få lov til at tage et kørekort de næste mange år.