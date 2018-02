Slog ung kvinde i hovedet med vodkaflaske

Det koster en 22-årig mand et års fængsel, at han slog en 21-årig kvinde i hovedet med en vodka-flaske uden for et værtshus i Fredericia.

Retten i Kolding afgjorde mandag en sag om grov vold. I retten blev en dramatisk episode, der udspandt sig en fredag aften i november sidste år uden for værtshuset Old Irish i Fredericia, behandlet. Her blev en 21-årig kvinde slået i hovedet med en vodkaflaske, og en 28-årig mand blev også slået i hovedet med en anden glasflaske, hvorved flasken gik i stykker.

Den tiltalte nægtede at have slået pigen med en flaske, men han erkendte at have slået manden i hovedet med flasken, men mente, at dette var sket i nødværge eller selvforsvar.

På baggrund af vidneforklaringerne, herunder særligt forklaringerne fra de to forurettede, blev han fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen, og retten fandt ikke, at der havde været tale om nødværge.

Den 21-årige blev også dømt for at have været i besiddelse af 6,04 gram kokain med henblik på salg og for fem færdselsforseelser.

Han blev idømt et års fængsel, der også indeholder 164 dages reststraf fra en prøveløsladelse tilbage i december 2016. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved straffastsættelsen lagde retten vægt på, at den tiltalte tidligere var straffet flere gange for vold.