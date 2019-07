Slotsejer og markedsgæster: Vi er trygge trods trussel

En trussel mod Gram Slots sommermarked får politiet til at tjekke alle gæster ved indgangen til markedet.

Det vrimler med betjente og politihunde ved Gram Slot torsdag. En person har sendt en trussel mod slottet, og derfor er Syd- og Sønderjyllands Politi talstærkt til stede for at efterforske og skabe tryghed.

Slotsejer og direktør, Svend Brodersen, indrømmer over for TV SYD, at han ikke var helt upåvirket, da politiet informerede ham om truslen.

- Jeg blev da lidt bekymret, for vi har et stort ansvar over for både publikum og ansatte, når vi afvikler så store arrangementer, som vi gør. Derfor er det godt, at vi har arbejdet med sikkerhed før, så vi ved, hvad vi skal gøre for at sikre arrangementet, siger han til TV SYD.

En af markedsgæsterne, Ole Paterek fra Øse ved Varde, var da heller ikke så skræmt af situationen, at han var blevet hjemme.

- Når politiet siger, at der er ingen fare for at komme her, så synes jeg ikke, man skal bekymre sig, siger han.

Slotsejeren er ærgerlig over at have modtaget en trussel mod sommermarkedet, men samtidig ikke bekymret for sikkerheden.

- Vi er trygge ved, at politiet har taget professionelt hånd om opgaven, så vi kan gennemføre vores marked på sædvanlig tryg vis, siger han og tilføjer:

- Man bliver bare glad for at bo i et land som Danmark, for vi har så mange professionelle mennesker i det offentlige system, som tager hånd om tingene. Så vi kan leve videre i tryghed.

Slotsejer og direktør, Svend Brodersen, er tryg ved sikkerheden ved sommermarkedet trods trussel. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

For en sikkerheds skyld

Poltiet tjekker alle markedsgæster ved indgangen og patruljerer samtidigt i området med politihunde.

- Vi har besluttet at være til stede i fornødent omfang på grund af truslen. Normalt er vi ikke til stede her, så det er mere end sædvanligt. Beskeden til folk er, at det her er et festlig og fornøjeligt arrangement, som man trygt kan tage til. Vi er her for en sikkerheds skyld, siger Lasse Bjørnskov Rasmussen, politikommissær og indsatsleder, til TV SYD.