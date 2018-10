Slut for denne gang for 4500 gamere

NetParty Fyn har kørt uafbrudt siden fredag eftermiddag, så det er nogle trætte men glade gamere, der siger på gensyn til næste års NetParty Fyn til 20 års jubilæet.

Nedpakning og oprydning i Messe C søndag eftermiddag. Siden fredag har omkring 4500 spilleentusiaster deltaget i Danmarks største lan-party.

NetParty Fyn (NPF) har kørt siden fredag middag, hvor de mange gamere har spillet i døgndrift mod hinanden. Søndag eftermiddag klokken 15.00 var det så slut.

NPF kan snart fejre 20 års jubilæum, og også i år har gamerfesten ifølge arrangørerne været en succes.

- Det har været nogle hyggelige timer, men også nogle hårde timer for os der står bag arrangementet, fordi man er meget på. Men for deltagerne har det været super hyggeligt og sjovt, og alle går herfra med et kæmpe smil, fortæller Ulrik Petersen, der er arrangør af NetParty Fyn.