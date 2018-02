Slut med at komme ud i naturen

Forældre til børnehavebørn i Varde Kommune vil kæmpe for naturbusserne, der kører børnene ud i naturen.

I over 25 år har de Blå Busser kørt børnehavebørn ud i naturen i Varde Kommune, men nu ser det ud til at være slut.

Flertallet af politikerne i Varde Byråd vil ikke længere betale for, at børnene kommer ud i naturen på trods af, at kommunens motto hedder "Vi i naturen".

Nu vil forældrene gøre alt for, at hjulene på busserne fortsætter med at køre rundt.

- De Blå Busser støtter godt op om kommunens motto. Vi kan komme ud i naturen på kort tid, siger Helle Toftegaard Pedersen, Forældrebestyrelsen, Outrup Børnehave.

Hun er ked af, at et flertal i Varde Byråd nu vil droppe busserne.

- Det vil betyde en kraftig reduktion af ture. Det vil formentlig betyde, at børnehaverne kun kan komme ud fire til fem gange om året med en lejet bus, og i dag er de jo afsted næsten hver dag, siger Helle Toftegaard Pedersen, Forældrebestyrelsen, Outrup Børnehave.

Forældrene får opbakning af Det Konservative Folkeparti i Varde Byråd.

- Den gode model, man har her, bør udbredes og ikke kasseres. Kunne man ikke lave en model, hvor børnehaverne deles om et antal busser, i stedet for at have en hver? Spørger Niels Christiansen, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti, Varde Byråd.