Slut med lange ventetider på høreundersøgelser

I 2018 oplevede borgerne i Region Syddanmark lange ventetider til at få undersøgt, om høreapparat var en nødvendighed. Regionen har nu nedskåret ventetiden med flere uger.

Politikerne i Region Syddanmark besluttede i 2018 at gennemføre en plan, der skulle sænke ventetiden. Resultatet kan nu ses hos regionens sygehuse, der har skåret mange uger af ventetiden.

Læs også Ventetiden på at få hjælp til høreproblemer falder

Sygehus Lillebælt har skåret mest markant i ventetiden. Hele 98 uger har sygehuset formået at fjerne.

Sundhedsudvalgsformanden i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen, (S), glæder sig over det positive resultat.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi har formået at gøre så stort et indhug i ventetiderne. Det skyldes en kæmpe indsats fra medarbejderne, der virkelig har lagt sig i selen for at få undersøgt så mange som muligt, samtidig med, at regionsrådet har prioriteret at tilføje området flere penge, siger han i en pressemeddelelse.

Flere initiativer

Behandlinger eller undersøgelser blev begrænset på de enkelte afdelinger grundet økonomi, men med det nye tiltag i 2018 fjernede regionsrådspolitikerne et økonomisk loft, som afdelingerne på regionens sygehuse arbejdede under. Det er blot et af de initiativer, som Region Syddanmark tog.

Der blev også afsat flere penge til at uddanne medarbejdere, og en investering i to nye hørebokse var også blandt initiativerne.

Markant færre uger Sygehusene i Region Syddanmark har sænket de lange ventetider markant siden april sidste år: Sygehus Lillebælt har nu 25 ugers ventetid mod 123 uger i 2018

Sygehus Sønderjylland har nu 10 ugers ventetid mod 59 uger i april sidste år

Sydvestjysk Sygehus har nu 25 ugers ventetid mod 72 uger i 2018

Odense Universitetshospital har nu 30 ugers ventetid mod 121 uger