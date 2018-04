Slut med ø-taxa

Snart må øboere og gæster tage bus, bil eller ben, når de skal rundt på Fanø. Taxaerne kører på lånt tid, efter kommunen fjernede den visiterede kørsel.

På Fanø kører der i dag to taxaer, men det er snart fortid. Øens eneste taxa-service stiller bilerne i garage inden længe. Grundlaget for forretningen er væk.

Fanø Kommune besluttede sidste år at sende den visiterede kørsel i udbud, og den blev derfor overtaget af et busselskab og Esbjerg Taxa. Dermed forsvandt størstedelen af forretningen for taxaselskabet.

Ejer af Fanø Taxa, Frits Quistorff, mødes med en af de to fuldtidsansatte, der er tilbage. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

- Hvis ikke man har kommunens kørsel, så kan det ikke hænge sammen, så nu skal jeg betale ud af min pension, siger ejer af Fanø taxa Frits Quistorff til TV SYD.

Tidligere kørte der fire taxaer på øen, men de to taxaer, der er tilbage, har siden påske kun kørt indtil klokken 19 i hverdagene og kører ikke om søndagen.

Formanden for Fanøs Erhvervs-, Teknik- og Miljøudvalg, Christian Lorenzen håber, at det lykkedes at tilbyde en vis form for taxaservice til øen i fremtiden.

- Det er svært, når kørselsbehovet er, som det er. Vi forsøger fra kommunal hold, selvom det ikke er vores opgave, men vi har en klar interesse på borgernes vegne og på erhvervslivets vegne at have en dækning, så vi gør alt vi kan indenfor de muligheder vi har, siger han til TV SYD.

Alligevel kan det ikke udelukkes, at øen vil blive taxaløs.

- Det er der en risiko for. Fanø Taxa har lovet at køre indtil, der er en ny løsning, men vi kan jo komme i den situation, hvor vi ikke kan finde en anden løsning, siger Christian Lorenzen.