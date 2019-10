Se alle afsnit af serien ’Slut med slik’ her.

Det er ikke nogen hemmelighed. Vi danskere er glade for slik, søde sager og sodavand. Ja, det hører nærmest sammen med ordet hygge. Eftermiddagskage, kølende is om sommeren og selvfølgelig fredagsslik.

I gennemsnit spiser vi hver især otto kilo slik om året - og så er kage, sodavand og is ikke talt med. Faktisk er vi så glade for slik, at vi er den nation i verden, der spiser næstmest, kun overgået af Finland. Det viser tal for Brancheforeningen Sugar Confectionary.

En af dem, der er særlig glade for alt det søde, er Michael Olesen. Han er fra Gram i Sønderjylland, hvor hans far er kendt som sliksælgeren John. Barndomshjemmet har altid været fuld af de lokkende sager, men alligevel var det først, da han flyttede hjemmefra, at sukkerforbruget stak helt af. Nu vil han forsøge at leve uden - i ti dage.

Følg Michael og hans projekt her i serien ’Slut med slik:

AFSNIT 1:

07:46 Slut med slik: Michael spiser 100 kilo slik om året (1:5) Foto: TV 2 Østjylland Luk video

AFSNIT 2

07:47 Slut med slik: Men hvad må jeg så spise? (2:5) Foto: TV 2 Østjyland Luk video

AFSNIT 3

08:00 Slut med slik: Kan hypnose hjælpe mod sukkertrangen? (3:5) Foto: TV 2 Østjylland Luk video

AFSNIT 4

07:51 Slut med slik: Frygten for et tandlægebesøg (4:5) Foto: TV 2 Østjylland Luk video

AFSNIT 5