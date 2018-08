Små dyr i Givskud ZOO

Givskud ZOO flytter her i weekenden for en stund fokus fra de store dyr, de er kendte for, til de bittesmå, hvoraf nogle kan være ret irriterende.

Man kan komme helt tæt på insekternes verden i Givskud ZOO denne weekend.

Selvom de er små, så er insekterne en vigtig del af naturen. De er mad for andre dyr, hjælper med at sprede pollen, hjælper med at nedbryde andre døde dyr og endelig kan de blive menneskets redning, som mad, når det traditionelle landbrug ikke længere kan brødføde Jordens befolkning.

Og nye insektspisere kan begynde her i weekenden. Man kan nemlig smage på grillstegte insekter i Givskud og få nogle tips med hjem om, hvordan man kan tilberede insekter hjemme.

- Insekter er et godt bud på en bæredygtig fødekilde i fremtiden, siger formidler Katrine Elkær, der er tovholder på insekt-eventen.

For nu at hjælpe bestanden lidt på vej, kan man også lære at bygge sit eget insekthotel, så de forskellige insekter kan få et ordentlig sted at bo hjemme i haven.

Program for begge dage - 18. og 19. august

12:00, 13:00, 14:00 og 15:00: Kom med på tur i mosen og tøm insektfælderne - med biolog Jens Thorvig Andersen

12:00-16:00: Lån et net og hør om de dyr, du fanger

12:00-16:00: Lækre smagsprøver på insekter

12:00-16:00: Lav dit eget insekthotel og tag det med hjem

12:00-15:00: KONKURRENCE - Bliv insekt-ekspert

15:30: Dagens hovedpræmie udtrækkes til gorillafodringen

Desuden udtrækkes der løbende mindre præmier i event-teltet