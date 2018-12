Små forskere opdager den store verden: - Jeg tror godt, den her kan flyde

Børnene skal allerede fra de er helt små præges til at fatte interesse for forskning og naturvidenskabelige fag - og det virker i Horsens.

- Jeg tror godt, den her kan flyde.

Smilet er næsten lige så stort, som Legoklodsen i hånden er gul – og så er det ellers bare afsted for Nicolai. Ned mod den hvide vaskebalje på legepladsen for at tjekke, om den første vurdering mon passede.

Det kan godt være, at gummistøvlerne kun er en størrelse 25, og at ejermanden stadig er på det stadie, hvor flyverdragt og elefanthue er den foretrukne udendørsbeklædning, men derfor kan man jo godt have en nysgerrighed og et drive, der kan gøre en voksen misundelig.

Og det har de. Samtlige 13 par gummistøvler, der løber rundt i mudderet, og sådan har det været i over et halvt år.

- Det er få ting som vand, der interesserer børn generelt. Det opdager man hurtigt i en børnehave, hvor børnene elsker at lege med vand ude på toiletterne, og så er idéen jo bare at bruge vandet til at lære dem nye ting. For eksempel hvad der kan flyde og synke, siger Camilla Elisabeth Christensen, der er pædagog i Børnehaven Flintebakken.

- De giver ikke op så let

Men det handler ikke bare om at have det sjovt. Det handler om også at have det sjovt, mens de små forskere in spe lærer uvurderlige ting, der samtidig pirrer deres nysgerrighed.

For baljen med vand og de ting, der bliver testet fra legepladsen, skal gerne gøre dem mere bevidste om materialer – og hvis den ene ting nu ikke umiddelbart kan flyde af sig selv, hvad kan man så tilføje den for at gøre den usynkbar?

Før har vi lavet idéer ud fra læreplaner, men nu inddrager vi i stedet børnene. Vi kan mærke, at det gør en stor forskel. Camilla Elisabeth Christensen, pædagog, Børnehaven Flintebakken

Svaret kommer overraskende nok fra en af poderne. Ikke fordi han kan udtale ordet, men han kan da vise, hvad der skal til: Flamingo.

- De giver ikke op så let. Før sagde de bare "uh, det kan jeg ikke" og gav op. Nu er det mere: "Hvordan kan jeg løse problemet?". Så de kan faktisk overføre det til mange ting, siger Camilla Elisabeth Christensen.

Hun mener, at en del af projektet succes kan findes hos børnene selv.

- Før har vi lavet idéer ud fra læreplaner, og så skal de bare følge læreplanerne og lære om natur og naturfænomener, men nu inddrager vi i stedet børnene, og der er demokrati ind over, når vi skal nogle ting, siger hun.

- Og så har de altid et valg, og der kan vi bare mærke, at det gør en stor forskel for børnene.

Makrelbåde i ild og vand

Idéen med at lade børnene eksperimentere og forske fra så ung en alder kommer fra regeringen, der har besluttet, at alle børneinstitutioner skulle implementere STEAM i deres undervisning af børnene.

STEAM står for Science, Technology, Enginering, Arts and Matematichs. Og på dansk: Videnskab, teknologi, ingeniør, kunst og matematik.

I Børnehaven Flintebakken i Horsens forsøgte de sig først med vand – og derefter ild.

- Vi har lavet både med makreldåser, hvor vi ved hjælp af ild fik dem til at sejle en bestemt rute. Derefter har vi i stor stil snakket med børnene om – ligesom vi gør i dag – hvad der kan synke, og hvad der kan flyde, siger Camilla Elisabeth Christensen.

- Efter projektet egentligt var afsluttet, opdagede vi, at børnene slet ikke kunne få slukket deres nysgerrighed, og så kom et af børnene og foreslog, at vi skulle sende flaskeposter afsted.

Eddie er næsten helt sikker på, at det træ, han har fundet på plænen, kan flyde. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Har sendt 18 flaskeposter afsted

Så nu har børnehaven sendt ikke færre end 18 flaskeposter afsted fra Horsens havn og fået otte retur. Den ene endte skam helt i Aarhus, inden den blev fisket op af vandet, og børnene fik et fint kort retur.

Men det der med flaskeposterne har fireårige Nicolai altså ikke i tankerne lige nu. For det var jo ham, der fandt en Legoklods lige før og ville vide, om den mon kunne flyde.

- Se!

Nicolais små fingre peger begejstret ned i den hvide balje, hvor klodsen vugger lystigt.

På sidelinjen sidder de heldigste af vennerne på knæ på bænken, mens resten står på tæer med næserne trykket helt flade mod baljens kant.

Jo, der er ingen fare for at Legoklodsen synker lige med det samme.

Dagens fieldtrip er slut for de små forskere - nu venter madpakkerne i frokoststuen.