Små tog er lige noget for voksne mænd

Søndag er der mulighed for at se en kæmpe modeljernbane bygget og drevet af voksne mænd.

Hvis du drømmer om at se små tog med mange vogne glide gennem et stort landskab i miniatureformat, så kan Englysthallen i Børkop meget vel være stedet for dig denne weekend.

Lørdag og søndag holder modeltogsforeningen N-Modul Vest togtræf, og kører det som det har gjort de sidste to år, når foreningen inviterer, så vil folk fra nær og fjern tøffe til Børkop. Sidste år kom der mere end 1100 mennesker. Der er gratis entre.

Der kommer både danske, europæiske og amerikanske tog. Så lægger de en køreplan, og så kører de, ligesom de af og til også gør hos Banedanmark.

Det er en rigtig god måde at få indblik i den verden, vi bruger mange timer på. Peter Møller, formand, modeljernbaneklubben M-Modul Vest

- Det bliver stort, i hvert fald på størrelse med håndboldbanen i hallen. Her samler vi et anlæg, hvor togene kommer til at køre rundt. Det er en rigtig god måde at få indblik i den verden, vi bruger mange timer på, siger formand for N-Modul Vest, Peter Møller fra Brejning.

Hør ham i klippet øverst i artiklen svare på spørgsmålet om, hvad det er, der fascinerer voksne mænd ved modeltog.

Peter Møller, formand for modeljernbaneklubben N-Modul Vest. Foto: Hans Lausten, TV SYD