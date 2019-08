Genbrugsindsats: Småt brændbart er smidt ud

Alt for meget genanvendeligt affald bliver smidt i containeren med småt brændbart. Derfor har Vejle Kommune nu helt fjernet containeren fra kommunens genbrugspladser.

Når Vejles borgere kører til genbrugspladsen, skal de se langt efter containeren med småt brændtbart. Vejle Kommune har nemlig besluttet at skrotte containerne. Borgerne i kommunen er simpelthen for hurtige til at smide genbrugsaffald i småt brandbart.

- Selvom vi er gode til at sortere i Vejle, så skal vi have mere til genanvendelse. Det stopper ikke der. Alt hvad der kan genanvendes skal genanvendes, fortæller Karin Storkholm, der er affaldskoordinator ved AffaldGenbrug i Vejle Kommune.

Ud over den grønne samvittighed handler initaitivet også om økonomi. Karin Storkholm fortæller, at man med initaitivet kan holde priserne nede på afhentning af affald.

- Det er et spørgsmål om rettidig omhu. Vi kan se, at noget, der koster, det er småt brændbart. Det er store mængder, vi går igennem, siger Karin Storkholm.

Jeg havde på et tidspunkt en kvinde på genbrugsstationen, der mødte ind med halvanden plastiksæk med affald. Da vi var færdige med at sortere hendes affald, var der kun tre ting på bordet, der skulle til restsortering. Karin Storkholm, Affaldskoordinator ved AffaldGenbrug i Vejle Kommune.

Genbrugscontainerne er det første, borgerne møder

Udover at fjerne containerne til brændbart har man også ændret rækkefølgen af containerne, så det, der kan genanvendes, kommer først.

- Det er primært borgerne selv, der sorterer forkert. Vi kan ikke nå at komme i kontakt med og vejlede alle. Indretningen er efter, hvad der kan genanvendes først, og restsorteringen ligger til sidst, fra man kommer ind, møder man altså genanvendelse først, og til sidst rammer man restsortering. Man må godt gøre det lidt svære, det skal ikke være for nemt at gøre noget forkert, forklarer Karin Storkholm.

Men gør det så reelt nogen forskel, at man flytter på containerne? Kommer borgerne ikke bare til at bruge restsorteringen, som de før brugte småt og stort brændbart?

- Det er ikke en ny småt brændbart, det er ikke tanke man skal have. Jeg havde på et tidspunkt en kvinde på genbrugsstationen, der mødte ind med halvanden plastiksæk med affald. Da vi var færdige med at sortere hendes affald, var der kun tre ting på bordet, der skulle til restsortering, svarer Karin Storkholm.

Det er blandt andet tekstiler, der havner i containeren med småt brandbart. Der hører det ikke til, og det vil Vejle Kommune undgå ved at flytte på containerne. Foto: Jørgen Guldberg

Positiv reaktion fra borgerne

Det kan virke voldsomt at fjerne en container og lave om i rækkefølgen af sorteringen, men Karin Storkholm fortæller, at det er det, der virker.

- Vi opdrager på den venlige måde. Vi går dem i møde og vejleder dem i, hvordan man sorterer. Det handler om oplysning, oplysning, oplysning.

Og indsatsen med at få genbrugt mere af det, der bliver smidt i småt brændbart, har fået en positiv modtagelse af Vejles borgere.

- Det har været en positiv reaktion. De vil gerne være med til at sortere bedre og stå inde for det. Både private og erhverv er positive indstillede, fortæller Karin Storkholm.