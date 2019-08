Ung mand bersærk med kølle: Smadrede bil og kæmpede mod anholdelse

21-årig mand fra Haderslev anholdt for vidnetrusler og hærværk mod både personbil og politibil

Først gik en 21-årig mand fra Haderslev kort før klokken et i nat amok på en bil og smadrede løs på den med en kølle. Og da politiet så nåede frem til Naffet, hvor hærværket fandt sted, var den unge mand på ingen måder parat til frivilligt at tage med på politistationen.

- Han sparkede blandt andet en rude ud på patruljevognen og opførte sig voldsomt over for betjentene. Så ud over hærværket og vidnetrusler overvejer vi, om den 21-årige skal sigtes for vold mod tjenestemænd, forklarer Søren Strægaard, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Udløber af anden sag

Vidnetruslerne er en del af sagen, fordi den bil, som den 21-årige mand ødelagde, bliver brugt af en 25-årig mand, som i forvejen er den forurettede i en sag, hvor den 21-årige er sigtet.

Politiets jurister er mandag morgen ved at finde ud af, om den unge hærværksmand skal fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.