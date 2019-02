Smilende dronning: Her er jeres fane - velkommen tilbage

I dag var Dronning Margrethe på Oksbøl Kaserne for at markere Danske Artilleriregiments genoprettelse. Det skete ved, at regimentet fik deres fane tilbage - deres samlingsperle, som dronningen kaldte den.

Hendes Majestæt Dronningen ankom smilende til Oksbøl Kaserne. På sidelinjen viftede børn fra Blåvandshuk Skole med papirsflag, imens soldaterne fra kasernen stod i deres stiveste puds.

Den er jeres samlingsperle. Den er det mærke, som generationer før jer har levet med, kæmpet under og er død under. Dronning Margrethe.

- Det er jo en festdag. Når Hendes Majestæt Dronningen kommer, så trækker vi det stiveste puds. Soldaterne er stolte af deres uniformer, stolte af deres fane, men de er også stolte af kongehuset, siger oberst Torben Dixen Møller.

Dronningen ankom til Oksbøl Kaserne for at markere, at Danske Artilleriregiment igen fik deres fane. Regimentet blev nedlagt i 2014, som et resultat af det daværende forsvarsforlig. Men 1. januar 2019 blev det genoprettet under ledelse af oberst Torben Dixen Møller, og i dag blev det markeret med overrækkelse af regimentets fane af selveste Dronning Margrethe.

- Det er mig en stor glæde, at den igen beror her i Danske Artilleriregiment, sagde dronningen i sin tale.

Fanen blev rullet ud og hængt op, så Dannebrog blafrede i det susende blæsevejr.

Markeringen sluttede med tre skud fra en af karsenens kanoner.

Dronning Margrethe overrakte fanen til Danske Artilleriregiment. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Nye soldater til Oksbøl Kaserne

Oksbøl Kaserne er dog ikke bare genoprettet. I de kommende år vil flere soldaterstøvler traske rundt på kasernes stier.

- Der er brug for flere end dem, vi oprindeligt var. Vores største udfordring her og nu er at få rekrutteret nye soldater til Oksbøl således, at vi kan få genopbygget Danske Artilleriregiment, sagde oberst Torben Dixen Møller.

Obersten kan således se frem til mange arbejdsopgaver på kasernen og ikke mindst nyt legetøj.

- De næste par år får vi nye artilleripjecer, nye tunge mortérer og nye pansrede mandskabsvogne. Der kommer simpelthen så meget nyt her i Oksbøl.

Dagens markering af det nye regiment sluttede med en let anretning for soldaterne i idrætshallen. Her kunne en glad oberst se tilbage på en begivenhedsrig dag, mens dronningen var på vej til endnu et arrangement i Haderslev.