Smilende rumæner skal genskabe selvtilliden i Vejle-truppen

Vejle Boldklubs Superligatrup var onsdag eftermiddag på træningsbanen for første gang under den nye rumænske cheftræner Constantin Galca.

På sidelinjen til træningen i VB Parken i Vejles nordlige udkant var også Anders Møllenberg, der i de seneste 20 år har fulgt Vejle Boldklubs op- og nedture som reporter for Vejle Amts Folkeblad.

I den tid har han set mange trænere komme og gå i Vejles kamp for at genvinde sin tidligere så sikre og selvfølgelige plads i toppen af dansk fodbold.

Under de seneste års udenlandske ejere af Vejle Boldklub har det været svært at komme med et kvalificeret gæt på et nyt navn, når klubben i Nørreskoven brat har sagt farvel til en cheftræner.

Det mest sikre bud under det nuværende ejerskab er, at de altid finder en træner fra deres udenlandske netværk. Anders Møllenberg, fodboldreporter, Vejle Amts Folkeblad

- Det mest sikre bud under det nuværende ejerskab er, at de altid finder en træner fra deres udenlandske netværk - og det holder jo også stik denne gang, siger Anders Møllenberg til TV SYD.

Beskytter deres investering

Anders Møllenberg påpeger, at VB's ejere har truffet deres valg for at beskytte deres investering bedst muligt. Og det stemmer fint overens med bestyrelsesformand i Vejle Boldklub Andrew Zolotkos udlægning:

– Vi får en træner ind, der er kendt som en stor motivator, og som både kender til presset omkring nødvendigheden af kontinuerlige præstationer på banen og ikke mindst, er Constantin Gâlcă vant til at arbejde med en international trup. Det er en træner, som vi har et stort kendskab til og en træner, der er det rette valg for Vejle i vores nuværende situation. På mange måder, som Sormani var det på det tidspunkt, vi hentede ham ind, siger Andrew Zolotko.

Det kortsigtede og altoverskyggende mål for den nye træner bliver at sikre pladsen i Superligaen.

- Allerede lørdag er kravet en sejr til Vejle hjemme over Vendsyssel, hvis Constantin Gâlcă skal genskabe optimismen i både trup og klub, siger Anders Møllenberg.

Vejles nye cheftræner Constantin Gâlcă har fået en kontrakt på et års varighedhed.