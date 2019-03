Under uddannelse til narkohund: Smillas fornemmelse for 'sne' er uovertruffen

Hunden Smilla er under uddannelse til narkohund. Under en ransagning af en lejlighed var hun med som en del af hendes træning. Det viste sig at være en klog beslutning.

Et kilo amfetamin, lige under 20 gram kokain og en notesbog med oplysninger om køb og salg af narko blev resultatet af narkohunden Smillas besøg i en lejlighed hos en 29-åring mand i Vejle.

Den 29-årige var mistænkt i en indbrudssag, men blev i dag onsdag fremstillet i grundlovsforhør og straks idømt tre års fængsel for den fundne narko.

Alt sammen takket være narkohunden Smilla. Hun var egentligt kun med som led i uddannelsen til narkohund, og er endnu ikke godkendt. Men tirsdag viste hun i den grad sin fornemmelse for 'sne'.

Ransagninger sker jævnligt i forbindelse med politiets efterforskninger og også i gårsdagens indbrudsefterforskning.

Smillas næse for 'sne'

Det sker også jævnligt, at politihunde deltager i ransagninger i træningsøjemed, og efter Smillas tur igennem lejligheden, skulle de mere trænede narkohunden også have været inde og lede, men det viste sig helt unødvendigt.

Smilla markerede nemlig for færd mange steder rundt om i lejligheden og tilhørende loftsrum.

Blandt andet i et skab køkkenet. Her blev fundet en sort notesbog med et narkoregnskab og tegn på rester af hash. Over skabet markerede hunden ligeledes for færd. Her blev fundet to spiseskeer med rester af et hvidt stof og endnu en notesbog med regnskaber, samt nogle små beholdere til hash og kokain med rester i.

Den mistænkte havde også adgang til et loftsrum, som ved første øjekast så helt tomt ud, men Smilla brugte igen sin gode næse og viste sit værd.

Her markerede hun for det der viste sig at være en gemt taske, som indeholdt ca. 1,1 kilo amfetamin. I et andet loftrum, der også helt tomt ud markerede Smilla for færd fra loftet. Og inde under isoleringen i cirka 180 centimeters højde fandt politiet en lille pose med hvidt stof. Den indeholdt 14,5 gr. kokain.