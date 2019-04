Smutvej skal hindre kollisioner på motorvej

Fredag åbner en ny smutvej fra den Sønderjyske Motorvej - den skal forebygge farlige situationer med bilkøer ned på motorvejen.

Morgen efter morgen sander den sydfra kommende trafik til på den sønderjyske motorvej ved afkørsel 70 - biler, der skal ind til Aabenraa strander i rundkørslen på Løgumklostervej, og det betyder køer og farlige situationer langt ned på motorvejen.

Det slutter på fredag, hvor Vejdirektoratet tager en ny smutvej - en såkaldt shunt - i brug. Shunten betyder, at bilisterne kan undgå rundkørslen og i stedet køre direkte ind på vejen ned til Aabenraa by.

Smutvejen fra syd åbner fredag, mens bilister fra nord må vente nogle måneder endnu. Foto: Vejdirektoratet

For Aabenraa Kommune har det længe været et stort ønske at forbedre adgangen til og fra den sønderjyske motorvej.

Problemet er blevet forstærket de seneste 10 år i takt med at trafikken på motorvejen er blevet stadig tættere.

Også trafikken nordfra har tendens til at klumpe sammen ved frakørslen og rundkørslerne - men her må bilisterne væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Vejdirektoratet og kommunen bygger nye ramper ved Bodumvej og Rødekro vest, men de er først klar til brug til sommer.

Den nye afkørsel længst mod nord kommer i fremover til at hedde Afkørsel 70a Rødekro, mens den nuværende afkørsel 70 fremover skifter navn til Afkørsel 70b Aabenraa N.