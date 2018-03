Snart kan du skifte dit NemID kort ud med app

Til maj behøver du ikke længere finde dit NemID nøglekort frem for at finde den sekscifrede kode. I stedet kan du nøjes med en app til din telefon.

Nøglekortet bliver brugt adskillige steder. Når vi skal tjekke årsopgørelsen, se de tilbageværende feriepenge eller tjekke vores lønseddel. Men snart er det slut med det laminerede papkort med de mange tal på.

I slutningen af maj kan du bytte NemID-kortet ud med en app til telefonen.

Mobil-appen erstatter ikke pap-kortet, men skal fungere som et supplement. Det vil altså sige, at hvis man ikke lyst til at bruge appen, er det fysiske nøglekort stadigvæk en mulighed.

Appen bruges i nøjagtig de samme situationer, hvor du vil blive spurgt om en kode fra nøglekortet. Men i stedet for at taste den sekscifrede kode, kan du i stedet for bruge appen til at logge ind med eller godkende, når du for eksempel skal betale en regning.

Digitaliseringsstyrelsen kalder det et sikkert supplement, da det ifølge dem er ligeså sikker som NemID nøglekortet. På deres hjemmeside skriver de, at appen har det samme sikkerhedsniveau som NemID nøglekort, og derfor lever det op til NemID’s sikker-hedsstandarder.

