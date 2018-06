Snart kommer der regn - og resten af sommeren bliver vejret godt

Fra sidst på weekenden og i næste uge får vi køligere vejr og byger flere steder. Og DMIs langstidsgæt for sommeren byder på håb om, at solen vender tilbage og giver godt sommervejr i juli og august.

Sidste sommer sukkede danskerne over tunge skyer og regn og efter solrigt, varmt og tørt vejr. I år er situationen nærmest omvendt. Lidt vand fra oven og svalere nætter vil være velkomne.

DMi forudser, at regnen kommer efter weekenden, når en svag koldfront lander fra vest efterfulgt af lidt køligere vejr med byger.

I resten af juni forventer DMI mere ustabilt og typisk dansk sommervejr med både sol og regn. Vi kommer til at se hyppigere byger eller måske ligefrem kortvarigt regnvejr, der stedvis kan være kraftigt og med hagl og torden. Dermed lover DMI ikke, at alle lokale tørkeproblemer slutter her, men der vil være flere steder, som kan glæde sig over naturlig vanding.

Et bud på vejret i slutningen af juni og starten af juli må naturligvis tages med et stort gran salt. Det er bestemt ikke udelukket med en ny portion sommervejr. Og selvom vejret fortsat kan være noget ustadigt, er det ret sikkert, at det - med de høje havtemperaturer og det varme badevand - i hvert fald ikke bliver koldt.

Lovende udsigter for juli og august

Prognoserne for juli og august er ret usikre, men har en overordnet tendens til, at vi får højtrykspræget vejr. Det betyder, at fronter har svært ved at trække ind over Nordsøen og Danmark - i modsætning til sommeren sidste år. Det giver flere sammenhængende dage med solrigt og varmt vejr, kortvarigt afbrudt af svage fronter med skyer og måske regn. Denne vejrtype øger dog risikoen for situationer med kraftige torden, som kommer op over Danmark fra sydlige retninger.

Juli og august ser ud til at blive lidt varmere, tørrere og solrigere end normalt for disse måneder.