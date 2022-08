Tandlæger vil mindske unges snusforbrug med dialog

900 tandlæger deltog i undersøgelsen over tre år. To procent af tandlægerne har færre patienter med skader på grund af snus, mens 31 procent ikke har oplevet nogen ændring. De resterende 15 procent har svaret "ved ikke".

Tandlægerne vejleder de unge til at stoppe snusforbruget helt

- Primært prøver vi at få patienterne til at holde op med at bruge snus, for det allerbedste er, hvis vi på nogen måde kan motivere til at stoppe den unges forbrug, siger Susanne Kleist.

Det er dog ikke altid muligt at få de unge til at lægge snuspakken på hylden.

- Hvis det ikke lykkes, så vejleder vi med, at man kan flytte nikotinposen fra sted til sted i munden, så tandkødet generes mindst muligt.

Varige skader langt ind i voksenlivet

- Hvis vi kan få de unge til at vente med at bruge snus og få forældrene til at være opmærksomme på det, så vil det være en helbredsmæssig fordel for alle, siger Susanne Kleist.

Tandlægerne forsøger derfor at gøre forældrene opmærksomme på de unges forbrug af snus.