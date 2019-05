Vildsvinehegn til debat: Socialdemokrat bryder partilinjen

Er vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse symbolpolitik eller en nødvendighed? Netop det spørgsmål var i dag til debat, da TV SYD havde inviteret fire lokale folketingskandidater til valgdebat på Alsion i Sønderborg.

Én af de fire kandidater var mødt op med en overraskende holdning til netop vildsvinehegnet.

Det her er simpelthen ikke den rigtige og snusfornuftige løsning. Jens Jonatan Steen, folketingskandidat, Socialdemokratiet

- Jeg er helt enig i, at vi skal værne om vores eksporterhverv og svineproduktion, men det her er simpelthen ikke den rigtige og snusfornuftige løsning, sagde Jens Jonatan Steen (Soc.dem.) under debatten.

Med den udmelding bryder socialdemokraten med partilinjen. Socialdemokratiet var i 2018 med til at vedtage etableringen af vildsvinehegnet.

I stedet mener Jens Jonatan Steen, at man burde have brugt pengene til vildsvinehegnet på at udvikle en vaccine. Han var dog flankeret af både Mogens Dall fra Venstre og Jan Rytkjær Callesen fra Dansk Folkeparti, der begge var varme fortalere for hegnet.

I slutningen af januar i år begyndte arbejdet med at opføre vildsvinehegnet, der bliver cirka 70 kilometer langt. Arbejdet forventes afsluttet til efteråret, og prisen bliver cirka 80 millioner kroner.

De fire politikere var:

Mogens Dall, Venstre

Jens Jonatan Steen, Socialdemokratiet

Jan Rytkjær Callesen, Dansk Folkeparti

Sabrina Louise Christiansen, Enhedslisten

Du kan se hele debatten om vildsvinehegnet øverst i artiklen her eller i aften klokken 19.55 på TV SYD +

