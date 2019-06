Socialdemokrat opfordrer til at stemme lokalt - også hvis stemmen går til Venstre

Det er folketingsvalg og ikke kommunalvalg. Alligevel spiller det lokale en rolle i dagens valg.

Folketingskandidat Anders Kronborg (S) fra Esbjerg vil gerne vælges ind i folketinget. Men han synes, det er ligeså vigtigt, det er en lokalforankret politiker, der får sin gang på Christiansborg.

- Skal vi have uddannelser og infrastruktur til vores område, og nogle der taler vores sag, når vi snakker miljø og lignende. Så er det bedst med lokal repræsentation, siger han til TV SYD.

Forbindelsen til Folketinget skal selvfølgelig også være der, forsikrer han dog:

- Dels er det vigtig for vores område, at vi får en lokal repræsentant, der bor og lever i byen, men det er også vigtigt, at vi får en repræsentant, der har et godt netværk på Christiansborg, så vores områdes sager og udfordringer kan blive hørt af lovgiverne.

Rød og blå hånd i hånd

Derfor har han under valgkampen teamet op med Venstre-kandidaten Ulla Tørnæs, der også har relation til Esbjerg. De har sammen været på virksomhedsbesøg og løbeture for at tale om politiske problemstillinger. Og selv om de ikke altid er enige om løsningen på de problemstillinger, så bakker Anders Kronborg op om Ulla Tørnæs, hvis det altså er helt umuligt at overtale vælgerne til at stemme socialdemokratisk.

- Der er ingen tvivl om, at jeg helst vil have, at vælgerne stemmer på Socialdemokratiet. Men til dem der er umulige at overbevise, vil jeg gerne have, at de stemmer på Ulla Tørnæs, fordi hun kæmper for Esbjerg, siger Anders Kronborg til TV SYD.

Det er ikke kun Kronborg og Tørnæs i Sydjyllands Storkreds, der samarbejder på tværs af blokfarve. Det gør Anni Mathiesen (V) og Troels Ravn (S) også. De to har blandt andet lavet bannere sammen, man kan se hænge lige udenfor Grindsted.