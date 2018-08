Socialdemokrat: Staten bør betale for vandrensning

Det kan blive dyrt for forbrugerne, hvis drikkevandet skal renses. Derfor mener folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S), at staten bør betale regningen.

Det kan blive nødvendigt at rense det danske drikkevand, da der er nemlig fundet pesticider i en række vandværksboringer.

Folketingsmedlem for Socialdemokraterne Christian Rabjerg Madsen er umiddelbart imod rensning af drikkevandet, men han erkender, at det kan blive nødvendigt i en periode. At rense drikkevandet er dog ikke en gratis affære, og regningen vil ende hos forbrugerne. Det mener Christian Rabjerg Madsen er forkert.

- Hvis regningen bliver for stor lokalt, og det kan den meget vel blive, så bliver vi nødt til at finde en løsning, som betyder, at det ikke er forbrugerne, som er fuldstændig uskyldige, der kommer til at hænge på en regning, som de intet ansvar har for, siger han til TV SYD.

En opgørelse fra vandværkernes interesseorganisation, DANVA, viser, at mindst 250 boringer på mindre end et år er taget ud af drift eller må levere forurenet drikkevand til forbrugerne. Det tal ligger normalt på 30.

Den første indikation af, at der var noget galt, kom i august sidste år i Esbjerg. Her blev der fundet en pesiticrest i en vandboring - en rest, der hedder desphenyl-chloridazon. Stoffet har været brugt som ukrudtsnmiddel i landbruget og har været forbudt siden 1996.

Siden fundet i Esbjerg er to andre giftige stoffer, 1,2,4-triazol og Dimethylsulfamid, blevet tilføjet den obligatoriske drikkevandskontrol - det er den liste af stoffer, som vandværkerne skal undersøge deres vand for.