Socialdemokratiet åbner gaveboden

Socialdemokratiet foreslår at dele to milliarder kroner ud til 69 kommuner som kompensation for en fejl i udligningsordningen. Det er et løfte, der kan blive effektueret, hvis partiet kan finde et flertal efter et valg.

69 kommuner kan se frem til en økonomisk håndsrækning, hvis det står til socialdemokratiet. Partiet foreslår at de berørte kommuner tilsammen kompenseres med to milliarder kroner. Det har gennem flere måneder ikke været muligt at nå til enighed om en ny kommende udligningsordning. En af knasterne er statistikken om udlændinges medbragte uddannelse. Den statistik har ikke været opdateret siden 2006, og det betyder, at nogle kommuner fejlagtigt har fået udbetalt penge på bekostning af andre. - Derfor er der en likviditetsudfordring for en række kommuner, og det er det vi forsøger at rette op på med dette forslag, siger Benny Engelbrecht. Det er et tegn på der snart er valg, og jeg køber ikke ind på delelementer af udligningsordningen Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa, Venstre Fordi statistikken ikke har været opdateret i 12 år, har man placeret alle nytilkomne udlændinge siden 2006 under kriteriet "25-49-årige uden erhversuddannelse". Det betyder, at eksempelvis uddannede svenskere og nordmænd, der arbejder og bor i Danmark, har udløst et uberettiget tilskud til nogle kommune på bekostning af andre. - Der skulle jo være rettet op på det med en udligningsaftale, men sådan en aftale kunne man jo ikke blive enige om, så derfor går vi ind og giver en engangsydelse til de kommuner, der er blevet snydt, siger Benny Engelbrecht. Aabenraa og Esbjerg vender tommelfingeren nedad Der er otte kommuner i vores del af landet, der står til at blive kompenseret, hvis forslaget bliver realiseret. En af dem er Aabenraa og her giver borgmester Thomas Andresen ikke meget for Socialdemokratiets forslag. - Det er et tegn på der snart er valg, og jeg køber ikke ind på delelementer af udligningsordningen. Jeg er optaget af udligning generelt og den skævhed, der ligger i den, men det her giver jeg ikke meget for, siger Thomas Andresen. Disse kommuner kan få ekstra tilskud: ​​​​​​Haderslev: 17 millioer

Sdr.borg: 23 millioner

Tønder: 11 millioner

Esbjerg: 31 millioner

Aabenraa: 21 millioner

Fredericia: 47 millioner

Kolding: 23 millioner

Horsens: 7 millioner Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen er i samme boldgade, og pointerer det er et tegn på der snart er valg, og han havde også hellere set en ordentlig aftale om en udligningsordning. - Ja vil da sige ja tak, hvis der ruller 31 millioner kroner ind i Esbjergs kommunekasse, men det ville da have været bedre, hvis socialdemokratiet dengang ville have været med til at lave en god bred aftale, siger Jesper Frost Rasmussen.