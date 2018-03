Sociale medier er kommet på skoleskemaet

Skoleeleverne lever allerede på de sociale medier, nu tilpasser skolen undervisningen til de unges verden.

Det er mange uskrevne regler og gode råd at give, når man skal i gang med de sociale medier.

Derfor har Broager Skole skiftet formler, kommaer og Platon med takt og tone på de sociale medier.

Her skal de unge lære, hvad de må og ikke må, og hvad der simpelthen bare er en dårlig idé.

- Det er jo det børene bruger i deres fritid og det er der de er sammen, Det er ikke som i vores tid, hvor vi bare cyklede over og besøgte hinanden. Det foregår på mobilen, og her kan det være nemmere at bruge et grimt sprog eller sende nogle billeder, man måske ikke lige skulle sende, siger lærer på Broager Skole Maike Heinz-Sommer til TV SYD.

Skolen har også udarbejdet en mobbepolitik., hvor mobning på sociale medier sidestilledes med mobning i klasseværelset.

Vi beder børnene om at gå ind og oversætte, hvad det egentlig betyder, når vi beder om en god omgangstone og beder om at passe på hinanden og hvordan gør vi det både fysisk og på de sociale medier, siger skoleleder på Broager Skole Claus Brink Christensen til TV SYD.

Selvom de unge bruger langt mere tid på de sociale medier end deres lærere, så er undervisningen med til at skabe en bevidsthed hos de unge og få dem til at tage stilling til, hvad der er god opførsel på nettet.

- Det er rigtig godt, for det er ikke alle, der tænker over, at det kan gå rigtig galt. Jeg tænker meget over det. Man skal ikke sende noget, man ikke vil have andre skal have. Mig og nogle af mine rigtig nære venner, vi sender nogle gange nogle sjove billeder til hinanden, hvor vi laver dumme ansigter, men vi ved at vi ikke sender det videre, siger Hjalte Pawllik fra 6. A til TV SYD.