Socialistisk fødselsdagsfest på strøget

Borgerne i Fredericia blev i dag proppet med lagkage og politisk propaganda i anledning af SFs 60-års fødselsdag.

I vinteren 1958 havde de danske kommunister fået nok af deres formand Aksel Larsen. Han ønskede at gå en mere demokratisk vej end diktaturet i Sovjetunionen, så han blev ekskluderet af DKP.

Pyt med det, tænkte Aksel Larsen sikkert, for den 15. februar 1959 dannede han et nyt parti, der senere skulle vise sig at slå solide rødder i dansk politik. Socialistisk Folkeparti er nu blevet 60 år.

En bid af kagen til alle

Lokale medlemmer af SF fejrede derfor fødselsdagen med at dele kage ud til borgerne i Fredericia. Tanken er, at alle skal have en del af kagen, som SFs byrådsmedlem i Kolding, Karina Lorentzen i dag udtrykker det.

Lars Olesen er folketingskandidat for SF i Sydjylland, og han luftede også de røde tanker på strøget i Fredericia i dag.

- For SF er det helt centralt, at samfundskagen ikke bliver spist op af besparelser og skattelettelser. Den skal bruges til at styrke vores velfærdssamfund og derigennem mindske uligheden i Danmark, siger han.