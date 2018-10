Socialrådgivere tager på værtshus

Fem socialrådgiverstuderende vil møde de borgere, der ofte har det svært med det offentlige system, i borgernes egne trygge rammer.

En af gæsterne på Jagthytten går hen til klokken og ringer med den.

- Så er der omgang!

Karina Søndergaard får travlt med at knappe øl og sodavand op til gæsterne. Det er hun ikke så vant til.

- Skal du have en Classic. Øh, hvor mon de er, spørger hun gæsterne, der hjælper hende.

Men hun er heller ikke rigtig bartender. Hun er en af fem socialrådgiverstuderende, der tager på værthuse for at møde borgerne. De, der ikke altid har det så nemt med det offentlige system.

- På skolen lærer vi om at vi skal være borger-nære. Men det er ikke altid det, der sker i virkeligheden. Vi socialrådgivere sidder meget af tiden på rådhuse, jobcentre og så videre, hvor borgerne må tage hen for at få hjælp. Men hvorfor ikke flytte os og komme hen til borgerne i deres trygge rammer. Det kunne for eksempel være her på et værtshus, siger Karina Søndergaard.

Irriterer ad helvede til

De fem studerende fra UC Syd vil dukke op på fem forskellige værtshuse i Esbjerg for at falde i snak med folk. Og hvis gæsterne har lyst til at få hjælp - og har brug for det - så vil de fem gerne give et nap.

Det kan være tiltrængt. For der er en gruppe borgere, der ikke just jubler over at skulle møde op på det lokale rådhus eller jobcenter. Det gælder Kim Müller, der siger:

- Det irriterer mig ad helvede til. Simpelthen. Jeg vil helst være fri.

Stamkunde: De gider ikke

Vika Kristensen, der er rengøringsassistent, stamkunde og bartender-afløser på værtshuset Jagthytten, siger:

- Folk vil ikke vente på et møde. Hvis der går for lang tid, inden de får en samtale, så bliver de ligeglade. Så gider de ikke. Så tager de, det de har og klarer sig for det. For de gider ikke kæmpe for det.

De studerende skaber kontakt med en snak over en øl eller sodavand, og hvis gæsten ønsker at få hjælp, så er de klar til det. Foto: Finn Grahndin

Bartender som socialrådgiver

Det er netop denne gruppe borgere, de fem studerende håber at komme i kontakt med. For at hjælpe dem.

- Vi har da mødt modstand, fordi nogen tror, at vi kommer fra "systemet", siger Karina Søndergaard.

De håber på at få etableret en ordning, så de bliver ansat som bartendere. På fem forskellige værtshuse på skift.

- Vi kan virkelig lære af bartendere. De ved noget om service og om nærvær. Hvis man så kan kombinere det med vores faglige viden, så er det et rigtigt godt indspark på et værtshus, siger Nanna Christensen.

To slags bartender - og to slags socialrådgivere - deler erfaringer. Værthusejer Gitte Larsen (tv.) og studerende Karina Søndergaard. Foto: Finn Grahndin

Paragraffer? Hjælp!

Jagthyttens ene ejer, Gitte Larsen, er enig i, at bartendere ofte er socialrådgivere. Det er hun selv, synes hun.

- Mange af mine kunder kommer med breve, som de ikke selv forstår og beder mig om at læse dem, eller det handler om en kontakt med kommunen eller lægen...jo, jeg er lidt af en socialrådgiver.

Men jeg kender desværre ikke de her paragraffer. Det ville ellers mange gange være en stor hjælp at kunne, siger hun.

Skal være kreative

Opgaven, som de fem har kastet sig ud i, er en del af socialrådgiveruddannelsens innovationsmodul. For det handler blandt andet om, at socialrådgivere skal være meget kreative for netop at nå - og forstå - borgere, der har det svært med det offentlige system.

De fem unge studerende er blevet så glade for projektet at de nu overvejer at fortsætte med det. Nu her hvor de snart bliver færdiguddannede.

- Vi har fået så meget ud af det, at vi tænker, at det skal vi da gå videre med på en eller anden måde, siger Nanna Christensen.

Gæsterne på Jagthytten mødte de studerende med først skepsis. Derefter glæde over, at de studerende vil og kan hjælpe. Foto: Finn Grahndin