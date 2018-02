Søndag kommer sneen til Syd- og Sønderjylland

En kold søndag og uge venter forude. Vinden vil køle ekstra meget især ved østvendte kyster.

Fra søndag og i den nye uge er der varsel om en del sne og fygning på Bornholm, hvor snerydderne allerede er kørt i stilling med udsigten til op til 40 cm sne. Så slemt ser det ikke ud til at blive i vores vestlige del af landet, omend vi ikke går helt fri.

Natten til søndag kan der nemlig over Kattegat dannes snebyger, som kan ramme især Trekantsområdet, så der søndag morgen stedvis kan falde en del sne. Nogle prognoser siger fem til ti cm. Allerede før kl. 08.00 sneede det i Trekantområdet.

Men også sønderjyderne kan forvente sne senere søndag.

Søndag morgen ligger vejtemperaturerne i hele Syd- og Sønderjylland omkring eller under frysepunktet, og enkelte steder er der risiko for rimglatte veje. Vejdirektoratet advarer om risiko for glatte veje fra Horsens ned til Kolding og ud til Billund.

Der er mulighed for enkelte snebyger, men der er også mulighed for lidt sol ind i mellem. Temperaturerne vil ligge mellem tre graders frost og frysepunktet, og vinden frisker op i løbet af dagen og bliver let til frisk omkring nordøst. I aften og i nat vekslende skydække og perioder med snebyger. Temperaturerne vil bevæge sig ned omkring seks graders frost.

Den kommende uge er der udsigt til sne og kulde i hele landet. Foto: DMI prognose

I den kommende uge bliver det koldt med udsigt til mere sne. Især ved de østvendte kyster. Desuden vil det føles en del koldere, end det i virkeligheden er, på grund af vinden fra nordøst. På DMIs hjemmeside finder du et kuldeindeks, der viser, hvor koldt det kan føles, når vinden blæser.

I en tabel over det såkaldte kuldeindeks kan man aflæse, at en temperatur på minus fem grader føles som minus 14 grader, hvis vinden blæser 10 meter i sekundet.

Idag perioder med snebyger på Bornholm, efterhånden også i Øst- og Sønderjylland samt på Nordfyn. Ellers i landet mest tørt og senere nogen sol. Vinden tiltager til let til frisk omkring nordøst, ved kysterne op til hård vind. — DMI (@dmidk) February 25, 2018