Søndag sluttede fire dage med ravfokus ved Vesterhavet

De fleste vil gerne finde et stykke rav. De færreste gør det.

Søndag sluttede fire dages ravfestival ved Vesterhavet.

De fleste, der går en tur langs Vesterhavet, har drømt om at finde et stykke rav. Bare et lille stykke. Nogen gør det, men det er formentlig de fleste, der aldrig finder et. Man skal nemlig vide noget om rav. Det øger ens chancer.

Søndag sluttede fire dages festival med fokus på rav i Vejers, Blåvand og Henne. Lokale ravkloge stillede deres viden til rådighed for de andre. En af dem var Eigil Nielsen og hans familie fra Esbjerg.

- Vi kunne godt tænke os at prøve at finde et stykke, og i dag er vi blevet klogere, siger han. Mød ham i klippet her: