Søndagens overblik: I nat blev det sommertid, men det bliver en køligere dag end i går

Hvis du til morgen - modsat i går - vågnede op til en himmel, hvor solen ikke helt var stået op endnu, er der en helt simpel forklaring på det. I nat gik vi over til sommertid, så du har fået en times mindre søvn, og du skal huske at stille uret en time frem.

Mens cd'erne er skrottet, har vinylpladerne fået et fint comeback. Søndag klokken 10-15 er der plademesse for alle, som interesserer sig for musik og nye og gamle vinyler. Det foregår i Restaurant Kunstpavillonen i Musikhuset i Esbjerg.

Superligaen i fodbold er nu delt op i mesterskabsspillet og to nedrykningspuljer. Søndag klokken 18.00 tager Sønderjyske imod AC Horsens i nedrykningsspillets pulje 1. De andre hold i puljen er AGF og Vejle, som mødes mandag aften i Aarhus.

Søndag er den officielle affaldsindsamlingsdag, som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer en gang om året. Hele ugen er cirka 200.000 danskere i hele landet ude for at samle affald. Når de samler ind, skal de blandt andet tælle cigaretskodder og dåser. Tryk her for at se, hvor der er en indsamling nær dig.

Der er ingen meldinger om uregelmæssigheder - hverken i biltrafikken eller med den offentlige transport. Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Søndag får vi mest tørt vejr med lidt sol, men nogle steder mere skyet. Det bliver koldere end lørdag. Vi kan forvente omkring syv grader og en del vind, der dog aftager hen mod aftenen. Om aftenen og natten tørt og de fleste steder klart vejr med temperaturer ned mellem frysepunktet og op til fem graders frost.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Karoline Lunddal Dam