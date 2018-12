Søndagens overblik: Sådan bliver dagen

Søndag er anden søndag i advent, og der er god mulighed for at gå til et af de talrige julearrangementer, der holdes rundt omkring. Der er blandt andet julemarked på Schackenborg Slot i Møgeltønder og på Koldinghus. Søndag afholdes også Juleløbet Skamling.

En betjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi blev natten til søndag slæbt 50 meter efter en peronbil i Aabenraa by. Hændelsen opstod, efter betjenten tre gange havde bedt en bilist om at slukke bilen og stige ud, og da vedkommende nægtede det, rakte betjenten armen ind over for at dreje nøglen. Bilisten gassede op og kørte med betjenten hængende efter bilen. Betjenten slap med knubs, men politiet leder fortsat efter gerningsmanden.

En brand i Brændstrup ved Vejen udviklede sig lørdag aften så voldsomt, at flere veje i området måtte afspærres. Branden opstod i forbindelse med svejsning i en personbil. Både hus og værksted udbrændte.

Trafikken på de syd- og sønderjyske veje glider søndag morgen uden problemer. Også den kollektive trafik afvikles efter køreplanerne.

Efter en lørdag med silende regn mange steder i regionen, byder søndagen i Syd- og Sønderjylland på lidt bedre vejr med lidt eller nogen sol, men også spredte byger. Det oplyser DMI. Temperaturerne kommer til at ligge mellem fem og syv graders varme, og vinden tiltager til jævn til hård fra vest og nordvest. Ved Vestkysten og Vadehavet kan vi få op til hård kuling.

