Søndagens overblik: Sådan bliver dagen i dag

Få en treretters menu for 215 kroner + billetgebyr. Sådan lyder tilbuddet søndag og resten af vinterferien hos over 200 danske restauranter. Arrangørerne kalder det Danmarks første restaurantfestival, og i TV SYD's område kan man spise hos restauranter som Volkerts Fylke i Kolding, Restaurant Fakkelgaarden i Kollund, Kok og Kuller i Esbjerg, Hjerting Badehotel og Refborg Hotel i Billund. Til og med lørdag den 16. februar er der et lignende arrangement, Gastro Week, på Gråsten Slot.

Søndag byder også på mere børnevenlige aktiviteter. Blandt dem er Horsens Ny Teaters legetøjsmarked fra klokken 10.00 til 15.00. Mange af museerne har også særlige aktiviteter i børnenes vinterferie.

Søndag samles 34 naturfagsinteresserede unge fra 13 til 18 år til Winter Science Camp. Her skal de nørde med LEGO Mindstorm, dissekere alt fra fugl til fisk – og stifte bekendtskab med vaskeægte robotter, der vil forandre det arbejdsmarked, de unge bliver en del af. De nysgerrige unge er samlet på Kragelund Efterskole.

I nat mødte Syd- og Sønderjyllands Politi op til et noget anderledes syn i Sommersted. Tre æsler var sluppet løs på Tovskovvej i Mølby omkring klokken 01.00, skriver politikredsen på sin Twitter-profil. Ejeren af de tre vildfarne æsler blev dog hurtigt fundet.

Vejdirektoratet melder ikke om nogen uregelmæssigheder her til morgen, men DSB har dog et par ændringer. Der er stadig sporarbejde mellem Fredericia og Middelfart, og der er derfor indsat togbusser. Derudover skal du skifte tog i Fredericia, hvis du kommer sydfra og skal mod Aarhus.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på sydtrafik.dk og for tog hos DSB og Arriva.

Søndag får vi mest tørt og overvejende skyet vejr med let til frisk vind fra sydvest, der aftager og bliver skiftende. I løbet af eftermiddagen forudser DMI regn i den sydlige del af landsdelen. Vi får temperaturer mellem fire og seks grader.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Karoline Lunddal Dam